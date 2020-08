De Zeeuwse politie en handhavers mogen voortaan ingrijpen wanneer mensen geluidsapparatuur voor illegale feesten bij zich hebben. Veiligheidsregio Zeeland heeft vrijdag een extra artikel in de Zeeuwse coronanoodverordening opgenomen om illegale samenkomsten te voorkomen.

Het geldt voor de openbare ruimte in Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.

Het extra artikel is een aanvulling op de regels die al gelden. De veiligheidsregio benadrukt dat er hierbij geen sprake is van een totaalverbod op het bij je hebben van audioapparatuur.

Een concrete ondergrens kan de veiligheidsregio niet geven, maar volgens een woordvoerder herkennen politie en handhavers op basis van eerdere ervaringen goed als geluidsapparatuur gebruikt gaat worden voor een illegaal feest.

"Soms zien we bijvoorbeeld mensen met bijna professionele geluidssets naar het strand lopen, dat mag echt niet. Maar een groepje van vijf mensen met een transitorradio, hoeft zich bijvoorbeeld geen zorgen te maken", zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio tegen NU.nl.

Agenten en handhavers worden niet extra ingezet. De controle op geluidsapparatuur gebeurt tijdens normale patrouilles. "Gelukkig krijgt de politie regelmatig meldingen over illegale feesten van alerte omwonenden", aldus de woordvoerder.

Inbeslagname apparatuur en boetes hangen af van situatie

Politie en handhavers kunnen nu vroegtijdig ingrijpen en zo feesten die besmettingsrisico's met zich meebrengen, daadwerkelijk voorkomen. In de eerste instantie worden mensen gesommeerd om weg te gaan. Als zij hier geen gehoor aan geven, kan geluidsapparatuur in beslag genomen worden.

Of er ook boetes uitgedeeld worden, hangt onder meer af van de fase waarin het feest zit. Als het een groot feest betreft dat al een tijd gaande is, zullen er andere beslissingen genomen worden, dan als het feest bijvoorbeeld nog niet begonnen is. "Het is aan de politie en handhaving ter plaatse om te oordelen wat nodig is", aldus de woordvoerder.

In de provincie Zeeland zijn net als op andere locaties in Nederland verschillende situaties geweest waarbij illegale feesten werden georganiseerd, bijvoorbeeld op het strand. Zo werd begin juli een illegaal housefeest op een veld in Vlissingen beëindigd. Hierbij waren ruim honderd mensen aanwezig die zich niet aan de anderhalvemetermaatregel hielden.