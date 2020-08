In Den Haag zijn bij het Indisch Monument de slachtoffers van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië herdacht. Het is zaterdag precies 75 jaar geleden dat de Japanners op 15 augustus 1945 capituleerden en er voor Nederland officieel een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

Vanwege het coronavirus waren er slechts 75 mensen uitgenodigd voor de herdenking, in plaats van drieduizend personen zoals in eerdere jaren.

"De jaarlijkse herinnering op deze plek is zo belangrijk, omdat het meer is dan terugkijken, het is ook erkennen. Het erkennen - ieder jaar weer - van het leed van de burgers, militairen en verzetsstrijders uit alle groepen van de samenleving die de oorlog in Indië meemaakten", aldus premier Mark Rutte in een toespraak.

Koning Willem-Alexander legde een krans bij het monument. Ook werd een lied gezongen door Dinand Woesthoff en de veertienjarige Yosina, die in 2018 The Voice Kids won. Daarnaast werd een minuut stilte gehouden.

Japan bezette Nederlands-Indië van maart 1942 tot 15 augustus 1945. Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven.

De oorlogsslachtoffers van Nederlands-Indië werden in 1970 voor het eerst herdacht. Sinds 1980 is de herdenking een traditie. Acht jaar later kreeg de plechtigheid een vaste plaats, toen koningin Beatrix het Indisch Monument aan de Haagse Teldersweg onthulde.

Gemeente doet aangifte van bekladding

In de nacht van donderdag op vrijdag werd het Indisch Monument door vandalen beklad. De gemeente Den Haag maakte bekend aangifte te zullen doen. Na de bekladding werd besloten om het monument te voorzien van bewaking en beveiliging.

Stichting Herdenking 15 augustus 1945 noemde de bekladding "respectloos naar de slachtoffers" en "bijzonder pijnlijk voor alle nabestaanden en betrokkenen".