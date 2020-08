Enkele honderden jongeren zorgden vrijdagavond voor ongeregeldheden in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. De politie hield achttien jongeren aan. De Mobiele Eenheid (ME) werd ingezet om de situatie onder controle te krijgen.

In een brief aan de Raad schrijft locoburgemeester Lot van Hooijdonk dat de driehoek eerder op de dag al aanwijzingen had gekregen dat er rellen aanstaande waren.

Zo'n 250 tot 300 jongeren bekogelden vrijdagavond en -nacht agenten met vuurwerk en stichtten brand in onder meer bushokjes, lantaarnpalen en winkels. Op beelden, die via sociale media worden gedeeld, is te zien hoe de jongeren voor onrust zorgen in de wijk.

Volgens RTV Utrecht vonden de rellen vooral plaats aan de noordelijke kant van Kanaleneiland, in de buurt van de Rijnbaan. Een deel van de buurt moest worden afgezet.

Hoewel meerdere media schreven dat er een noodbevel was afgegeven, meldt de locoburgemeester dat dit "per abuis" was gecommuniceerd. Op beelden van RTV Utrecht is te horen dat een agent de relschoppers verzoekt weg te gaan. "We kunnen in het donker niet altijd zien wie bevoegd is en wie niet, dus als je geen draai om je oren wil, ga dan lekker naar binnen."

Een grootschalige confrontatie tussen politie en de relschoppers bleef volgens de gemeente uit. De camerabeelden van de rellen worden nu geanalyseerd, mogelijk loopt het aantal aanhoudingen nog op.

Ook onrustig in Den Haag

Het was vrijdagavond ook opnieuw onrustig in de Haagse Schilderswijk. Burgemeester Jan van Zanen vaardigde opnieuw een noodbevel uit voor delen van de wijk. De politie arresteerde 27 jongeren.

Een aantal verdachten werd opgepakt voor het overtreden van het noodbevel. Ook werden er aanhoudingen verricht vanwege openlijke geweldpleging, opruiing, belediging en bedreiging. Ook zijn zes scooters in beslag genomen.