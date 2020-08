Het slachtoffer van een steekpartij die in de nacht van vrijdag op zaterdag plaatsvond op de pont over het IJ in Amsterdam, heeft geprobeerd te ontsnappen door in het water te springen. Dat meldt de politie zaterdagochtend. De politie schoot de verdachte in zijn been. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Het steekincident op de pont die van station Amsterdam Centraal naar de Buiksloterweg ging, gebeurde rond 3.30 uur.

Nadat het slachtoffer in het water sprong, is hij aan de noordzijde van het IJ uit het water gekomen. De verdachte bleef op de pont en werd door agenten opgewacht. Hij bekogelde hen met stenen, waarna de agenten hem in zijn been schoten.

Zowel het slachtoffer als de verdachte moesten naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding is van de steekpartij, is vooralsnog niet bekend. De politie doet onderzoek. De Rijksrecherche onderzoekt het handelen van de agenten.

De route van de pont tussen Amsterdam Centraal en de Buiksloterweg is urenlang niet gebruikt. Volgens een omstander gingen de ponten in plaats daarvan naar het IJplein. Rond 7.20 uur werd de normale dienstregeling hervat.