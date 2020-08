De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag vanwege aanhoudende onrust opnieuw een noodbevel uitgevaardigd voor delen van de Schilderswijk. De politie heeft 27 jongeren opgepakt.

Een aantal verdachten is opgepakt voor het overtreden van het noodbevel. Ook zijn er aanhoudingen verricht vanwege openlijke geweldpleging, opruiing, belediging en bedreiging. Ook zijn zes scooters in beslag genomen.

Het noodbevel was van kracht op de Vaillantlaan en de Hoefkade. In de loop van de avond verzamelden ongeveer vijftig jongeren zich. De politie verrichtte de eerste arrestaties nadat de groep niet luisterde toen die werd weggestuurd. Gedurende de nacht bleven er kleine groepen jongeren aanwezig.

Op een gegeven moment gooiden de jongeren met stenen en zwaar vuurwerk naar de aanwezige agenten. De politie meldt ook dat een kiosk voor sport- en spelmaterialen is brand is gestoken. Bij het blussen kreeg de brandweer hulp van de Mobiele Eenheid (ME).

Onrust in Schilderswijk houdt al dagen aan

Het is al dagen onrustig in de Schilderswijk. Daarom waren vrijdagavond buurtpreventieteams, jongerenwerkers, buurtvaders en wijkagenten op straat om met de jongeren in gesprek te gaan.

In de nacht van donderdag op vrijdag gold ook al een noodbevel. Die nacht werden twintig jongeren aangehouden vanwege opruiing, belediging, openlijke geweldpleging, het negeren van het noodbevel en de mishandeling van een agent.

De jongeren die toen in de Schilderswijk zijn aangehouden, mogen daar de komende negentig dagen tussen 18.00 en 6.00 uur niet meer komen. Het gaat hierbij om een specifiek gebied in de wijk. De jongeren hebben een gedragsaanwijzing ontvangen die hen verbiedt op dat tijdstip zich op straat te begeven.