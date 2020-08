Heel Badhoevedorp lijkt even stil te staan bij het overlijden van Bas van Wijk als vrijdagavond een stoet mensen door het dorp loopt om de zaterdag doodgeschoten oud-inwoner van het dorp tijdens een stille tocht te herdenken. Van Wijks vader loopt voorop, gevolgd door familieleden en vrienden. Van Wijk verliet enkele jaren geleden het dorp, toch willen de mensen in zijn oude woonplaats afscheid van hem nemen en dus vormen ze een erehaag voor de stoet.

Het is een indrukwekkend beeld om de stoet van zo'n tweehonderd familieleden, vrienden en andere bekenden van Van Wijk in stilte door het dorp te zien lopen.

Ze dragen witte shirts, waarop aan de voorkant staat: onze held. Achterop staat de hashtag Alles is voor Bassie.

De meesten hebben witte rozen bij zich en ook in de erehaag staan mensen met witte bloemen in de hand. Van Wijks vader is zichtbaar geëmotioneerd en knikt naar mensen die langs de kant van de weg staan. Af en toe raakt hij kort iemand aan.

'Dood van Bas is als een schok aangekomen'

Ook Marianne Schuurmans, burgemeester van Haarlemmermeer, waar Badhoevedorp onder valt, loopt mee met de stille tocht. Naast haar lopen de Haarlemse burgemeester Jos Wienen en Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, de plek waar de 24-jarige Van Wijk werd doodgeschoten. Volgens omstanders greep hij in toen het horloge van een vriend werd gestolen, waarna een ruzie ontstond.

"De dood van Bas is als een schok in Badhoevedorp aangekomen", vertelt Schuurmans. "Bas is hier al een paar jaar weg en woonde inmiddels in Haarlem, maar je ziet dat zijn vriendengroep heel groot is. Hij heeft hier gevoetbald en van alles meegemaakt in het dorp. Dus het is echt als een bom ingeslagen."

Verslagenheid is voelbaar

De stille tocht begint en eindigt op het terrein van RKSV Pancratius, de oude voetbalclub van Van Wijk. Vanaf daar loopt de stoet mensen langs plekken die dierbaar waren voor Van Wijk of waar hij bijzondere dingen heeft meegemaakt.

Langs de route hangen vlaggen halfstok en bij de Pelgrimskerk stopt de stoet even. De mensen lopen het plein op om daar witte rozen neer te leggen, waarna ze teruglopen naar de voetbalvelden.

Voor en na de stille tocht is de verslagenheid voelbaar. Mensen vallen elkaar in de armen of geven elkaar een zoen, veelal met bedrukte gezichten of betraande ogen.

'Dit dorp maakte hem mee en wil afscheid nemen'

Schuurmans had van tevoren niet gedacht dat er zoveel mensen op de stille tocht af zouden komen. "Ik ging er eigenlijk van uit dat dat niet zo zou spelen, omdat Bas in Haarlem woonde. Maar dat is dus wel zo. Dit dorp kent Bas, heeft hem meegemaakt en wil ook echt afscheid nemen en de familie ondersteunen in de verwerking."

Kort voor de stille tocht begint maakt het Openbaar Ministerie bekend dat een van de aangehouden verdachten heeft bekend op Van Wijk te hebben geschoten.

De burgemeester van Haarlemmermeer denkt dat het "ontzettend belangrijk voor de vader en familie van Bas" is dat er een mogelijke dader is aangehouden. "Maar het blijft natuurlijk heel moeilijk om het overlijden van hem te verwerken."

Bloemen bij de Pelgrimskerk in Badhoevedorp. (Foto: Pro Shots)