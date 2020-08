De jongeren die in de nacht van donderdag op vrijdag vanwege aanhoudende onrust zijn aangehouden in de Schilderswijk in Den Haag, mogen daar de komende negentig dagen niet meer komen, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De jongeren hebben een gedragsaanwijzing ontvangen die hen verbiedt zich op straat te begeven.

Het OM heeft een specifiek gebied aangewezen waar de verdachten zich tussen 18.00 en 6.00 uur niet op straat mogen begeven. Verdachten die in de buurt wonen moeten een vaste route gebruiken om thuis te komen. Wie zich niet aan de voorwaarden van de gedragsaanwijzing houdt loopt risico op een gevangenisstraf.

Net als een dag eerder gooiden jongeren in de nacht van donderdag op vrijdag met eieren, stenen en zwaar vuurwerk naar politieagenten.

De avond begon rustig, met buurtpreventie, buurtvaders, bewoners en wijkagenten op straat die zich actief inzetten om een goede sfeer te bewaren in de Haagse wijk. Eerder op de dag had burgemeester Jan van Zanen de wijk nog bezocht om bewoners een hart onder de riem te steken. Rond 23.00 uur sloeg de sfeer om, toen jongeren zich verzamelden en weer onrust begonnen te stoken. De gemeente Den Haag stelde uiteindelijk een noodbevel in.

De politie heeft 22 personen aangehouden. Een van hen is vrijdag heengezonden, omdat er geen strafbaar feit kon worden vastgesteld. Er blijft daarnaast nog één relschopper vastzitten voor het mishandelen van een agent. De verdachte wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Twee jongeren krijgen een dagvaarding voor de kinderrechter, voor het gooien van stenen naar een politievoertuig, daarnaast zijn zes personen aangehouden voor belediging. Voor meerdere anderen geldt dat er nog wordt onderzocht of ze een straf of boete krijgen opgelegd.