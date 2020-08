Ridouan T. werd van informatie voorzien door een corrupt contact bij de marechaussee op Schiphol. Dat schrijf NRC vrijdag op basis van het onderzoek naar de marechaussee die eerder dit jaar is veroordeeld voor het schenden van haar ambtsgeheim.

De marechaussee zocht onder meer in systemen of iemand internationaal gesignaleerd stond. Volgens NRC is daarbij ook gezocht op de valse identiteit van T.

Dit alles zou zich hebben afgespeeld in 2015, in de periode dat er een grote wapenvondst werd gedaan in Nieuwegein waarvan volgens het Openbaar Ministerie (OM) nagenoeg vaststaat dat die wapens van T. waren.

Volgens NRC wist T. ook dat hij werd gezocht door de politie naar aanleiding van die wapenvondst. De krant baseert dit op een PGP-bericht in het proces-verbaal dat onlangs aan het Marengo-dossier is toegevoegd.

Dat bericht op 6 augustus 2015 luidt: "Ik spreek net die kleine (Ridouan T., red.) en hij wordt gezocht voor die ijzer (vuurwapen, red.). Iemand heb schijnbaar gepraat." En: "Is dat de reden dat hij op de telex staat? Kunt u kijken via advo wie praat?" Het woord telex zou betekenen dat iemand wordt gezocht door de politie.

In het eerder genoemde proces-verbaal dat deze week tot veel ophef leidde, wordt gesuggereerd dat de organisatie van T. geheime informatie kreeg van advocaten. Dat T. werd gezocht, kan volgens NRC in ieder geval niet zijn verteld door een advocaat.

Gevaar voor aanhouding was reden voor T. om te vluchten

Dat T. gevaar liep om aangehouden te worden, was reden voor hem om naar het buitenland te vluchten. Het zou de corrupte marechaussee zijn geweest die voor T. controleerde of hij gebruik kon maken van zijn valse naam.

De man die terechtstaat voor het opdracht geven voor meerdere liquidaties en pogingen daartoe, zou uiteindelijk vanuit Marokko naar Spanje zijn gevlucht. Later reisde hij door naar Dubai waar hij in december 2019 werd aangehouden.