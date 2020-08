Op het Vincent van Gogh College in Assen (locatie Lariks) wordt voor twee weken een mondkapjesplicht ingevoerd voor leerlingen vanaf de vierde klas. Dat bevestigt de school aan NU.nl na berichtgeving van RTV Drenthe.

De maatregel geldt vanaf dinsdag in het hele gebouw. Ook docenten moeten een mondkapje op, maar mogen deze afzetten in het klaslokaal.

Koos Nieuwland, de directeur van de school, zegt in gesprek met RTV Drenthe dat er nog te veel onduidelijkheid bestaat over de overdraagbaarheid van het virus door jongeren vanaf vijftien jaar. Daarbij zijn er de afgelopen weken veel leerlingen teruggekomen van vakantie. "We zien dat er op een aantal populaire vakantieplekken toch corona-uitbraken zijn geweest", aldus Nieuwland.

De maatregel is in principe tot 1 september van kracht. "Dit in verband met de incubatietijd die het virus kan hebben. Als dan blijkt dat het aantal besmettingen in Drenthe onverminderd laag blijft, willen we de maatregel weer schrappen", licht de school toe in een brief.

Tijdens gymlessen in de buitenlucht geldt er geen mondkapjesplicht. Ook kunnen leerlingen tussen de lessen door naar buiten om te pauzeren zonder mondkapje.