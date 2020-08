De honderden kilo's metaal die in juli bij een metaalrecyclingbedrijf in het Limburgse Venlo in beslag werden genomen, blijken toch geen goud te zijn. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag aan NU.nl na berichtgeving van 1Limburg.

"Het OM is tijdens de doorzoeking afgegaan op het advies van een tweetal experts die verklaarden - na het testen van het metaal - dat het goud was. Bij nader onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is echter gebleken dat het toch niet om goud ging maar om andere metalen", laat de woordvoerder weten. Om wat voor metaal het wel gaat, kan het OM niet zeggen.

Bij een groot onderzoek op het metaalrecyclingsbedrijf, dat zich onder meer richtte op witwassen en overtreding van milieuregels, werden naast het metaal ook contant geld, onroerend goed, auto's en horloges in beslag genomen. De totale waarde van de goederen werd geschat op ruim 10 miljoen euro.

Het bedrijventerrein en drie woningen van functionarissen van het metaalrecyclingsbedrijf werden doorzicht door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en politie. Er werd onder meer beslag gelegd op de administratie, 450.000 euro aan contant geld, drie panden, verschillende dure sportauto's en sieraden.

Daarnaast werd voor "miljoenen euro's" aan edelmetaal aangetroffen. "Het gaat om honderden kilo's, die 'verhuld' waren in het pand'", zei een woordvoerder van het OM vorige maand tegen NU.nl.

Hoofdverdachte in zaak zit nog vast

Twee functionarissen van het bedrijf werden aangehouden vanwege bezit van de ongeveer tien wapens die werden aangetroffen bij de doorzoekingen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft een container vol deels verouderde munitie en mortieren, die eveneens werd gevonden bij de doorzoekingen, ontmanteld.

De functionarissen worden nog verdacht van witwassen en overtreding van milieuregels. Een van de verdachten zit daarnaast nog vast op verdenking van wapenbezit, heling en drugsbezit.