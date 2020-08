De gemiddelde temperatuur ligt dit weekend lager dan de afgelopen week. Aan zee duikt de gemiddelde temperatuur beneden de 25 graden, landinwaarts kan het lokaal toch nog zo'n 27 graden worden.

Het weekend begint zaterdag met vooral in de middag kans op regen en onweer. Het is wisselend bewolkt. In de middag zijn er ook zonnige perioden waarop het 23 graden aan zee tot ongeveer 25 graden landinwaarts wordt.

Lokaal kan het in het oosten en zuidoosten 27 graden worden. De wind verandert door de dag heen van richting en is overwegend zwak. In het noorden en noordoosten staat een matige wind.

Ook zondag is het zomers warm. Aan zee is het gemiddeld 24 graden. In het binnenland neemt de temperatuur toe tot 26 tot 27 graden.

Er is afwisselend sprake van zon, stapelwolken en lokaal een enkele bui. Ook is er een kans op onweer, hagel en windstoten. De nachten zijn zacht met maximumtemperaturen die iets boven normaal liggen.

