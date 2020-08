Meer dan twintig personen die in de nacht van donderdag op vrijdag tijdens ongeregeldheden in de Haagse Schilderswijk zijn aangehouden, zitten nog vast en worden vrijdagochtend verhoord.

De ruim twintig arrestanten worden in de loop van de ochtend verhoord, laat een politiewoordvoerder aan NU.nl weten.

Omdat de verdachten voor verschillende misdrijven zijn aangehouden, is het nog lastig om te zeggen wat er precies met ze gaat gebeuren.

"Er zijn mensen gearresteerd voor opruiing en vernielingen, maar er is ook iemand aangehouden voor mishandeling van een agent", aldus de woordvoerder.

104 ME voert charges uit tegen grote groep jongeren in Den Haag

De gemeente Den Haag kondigde naar aanleiding van de rellen in de nacht van donderdag op vrijdag een noodbevel af. Aan het begin van de avond waren buurtpreventie en wijkagenten in de Schilderswijk om de rust te bewaren. Toen jongeren zich rond 23.00 uur verzamelden en onrust begonnen te stoken, sloeg de sfeer om.

Net als een dag eerder gooiden ze met eieren, stenen en zwaar vuurwerk naar politieagenten. Rond 2.30 uur werden politieagenten vanaf de daken met stenen bekogeld door jongeren.

Onrust mogelijk gevolg van hitte

De politiewoordvoerder kan niet uitleggen waarom de jongeren voor onrust zorgden. "Het zou kunnen komen door de hitte, waardoor mensen allemaal dezelfde plekken opzoeken voor verkoeling. Of doordat er minder evenementen worden georganiseerd, maar het blijft speculeren."

Volgens de woordvoerder blijft de Haagse politie de komende nachten alert in de Schilderswijk. Ook staat de politie via wijkagenten in nauw contact met buurtpreventie. Burgemeester Jan van Zanen was donderdagmiddag ook al in de wijk om de bewoners een hart onder de riem te steken.