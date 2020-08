De gemeente Den Haag heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een noodbevel afgekondigd voor enkele straten in de Schilderswijk, wegens aanhoudende onrust in de buurt. Net zoals een dag eerder gooien jongeren met eieren, stenen en zwaar vuurwerk naar politieagenten. De politie meldt aan NU.nl dat er al enkele personen zijn aangehouden, maar het is nog onduidelijk hoeveel.

De avond begon rustig, met buurtpreventie, buurtvaders, bewoners en wijkagenten op straat die zich actief inzetten om een goede sfeer te bewaren in de Haagse wijk. Eerder op de dag had burgemeester Jan van Zanen de wijk nog bezocht om bewoners een hart onder de riem te steken. Rond 23.00 uur sloeg de sfeer om, toen jongeren zich begonnen te verzamelen en weer onrust gingen stoken.

Net zoals een dag eerder gooien jongeren met eieren, stenen en zwaar vuurwerk naar politieagenten. De incidenten spelen zich wel af op een andere straat dan in de nacht van woensdag op donderdag.

Regio15 meldt dat er brandjes worden gesticht en jongeren ook lawaai maken. Volgens Regio15 houden motoragenten scooterbestuurders staande om foto's van de opzittenden te maken, maar dit kan de politie niet bevestigen. Wel kan de woordvoerder melden dat er inderdaad motoragenten zijn ingezet, maar dan voor het beheren van de verkeersstroom door de buurt.

Vorige nacht moest de mobiele eenheid van de politie ook al uitrukken nadat ruim 100 jongeren vuurwerk en stenen gooiden en brandkranen opendraaiden. Momenteel lijken de brandkranen geen rol te spelen bij de onrust in de Schilderswijk. Wel meldt Regio15 dat er in een andere Haagse wijk, Ypenburg, een kraan is opengezet.