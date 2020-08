Thijs H. gaat in hoger beroep tegen de achttien jaar cel en tbs die hij onlangs van de rechtbank in Limburg opgelegd heeft gekregen voor het doodsteken van drie wandelaars, zo meldt advocaat Serge Weening donderdag namens zijn cliënt.

Volgens Weening is H. ten onrechte veroordeeld voor moord. De verdediging betoogde dat van voorbedachten rade geen sprake kon zijn bij de man, omdat hij vanuit wanen handelde.

"Bovendien heeft de rechtbank Thijs ten onrechte deels zijn daden aangerekend. Het Pieter Baan Centrum (PBC) heeft na uitgebreid en zorgvuldig onderzoek geconcludeerd dat hij volledig handelde onder invloed van een ernstige psychose. Thijs H. was volledig ontoerekeningsvatbaar", aldus Weening.

De rechtbank heeft in het vonnis het rapport van het PBC naast zich neergelegd en achtte de 28-jarige man slechts verminderd toerekeningsvatbaar. Dit maakte de weg vrij voor het opleggen van een celstraf naast een tbs-behandeling. Wel wilde de rechtbank dat de tbs-maatregel al na zes jaar ingaat.

De verwachting was dus al dat de verdediging van H. in beroep zou gaan. Weening neemt samen met advocaat Job Knoester de verdediging in het hoger beroep op zich. Ze zeggen het beroep "met vertrouwen tegemoet te zien".

In mei 2019 bracht de man Etsuko (56), Diny (63) en Frans (68) met messteken om het leven. Hij zegt dat hij al bijna een jaar last had van wanen en geen andere keus had dan de mensen om het leven te brengen. Dit kreeg hij naar eigen zeggen opgelegd van "psychopaten die de wereld regeerden".