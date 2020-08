Een van de vijf personen die woensdag werden opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van de 24-jarige Bas van Wijk in Amsterdam is donderdag vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) Amsterdam.

De overige vier verdachten worden vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, waar wordt besloten of ze langer in hechtenis blijven. Zij blijven tot die tijd vastzitten. De politie en het OM kunnen nog niet zeggen waarvan ze precies verdacht worden.

Het OM meldt dat de vrijgelaten man niet betrokken is bij het dodelijke schietincident. Waarom hij wel werd aangehouden is nog niet duidelijk.

Woensdag werden vijf mensen aangehouden die in verband werden gebracht met de dood van Van Wijk in Amsterdam. De man kwam op 8 augustus op klaarlichte dag op een strand bij park de Oeverlanden om het leven.

Slachtoffer greep mogelijk in bij horlogediefstal

Volgens omstanders greep hij in bij de diefstal van een horloge. Daarop zou er ruzie zijn ontstaan, waarna de dader zou hebben geschoten. De politie zei woensdag alle opties nog open te houden, maar ook dit scenario te onderzoeken.

Van Wijk werd na de schietpartij naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen.

De politie is in gesprek met getuigen. Vanwege de hoge temperaturen waren er veel mensen aanwezig. Zo waren in de nabije omgeving ook kinderen aan het spelen.

Een man van 26 en een man van 20 jaar uit Amsterdam werden woensdag aangehouden in Zandvoort. Op verschillende locaties in Amsterdam werden drie mannen van 20, 19 en 18 jaar opgepakt.