Inwoners van de Haagse wijk Duindorp krijgen donderdagochtend weinig tot geen water uit de kraan. Volgens waterbedrijf Dunea komt dit door het "illegaal openzetten van brandkranen".

In de wijk zijn de afgelopen nacht meerdere brandkranen opengedraaid. Dit heeft ervoor gezorgd dat een pomp is gestopt en de waterdruk in het gebied is weggevallen.

Dunea en andere waterbedrijven waarschuwden de afgelopen dagen al voor dit soort incidenten. Monteurs zijn hard bezig om de druk te herstellen. Dunea hoopt dat dit rond het middaguur is gebeurd.

Omdat de waterdruk is opgedeeld in compartimenten beperken de problemen zich tot Duindorp. Hier wonen zo'n zesduizend mensen.

Dunea zet preventief sloten op Haagse brandkranen

In Den Haag zijn de afgelopen dagen op meerdere plekken brandkranen opengedraaid omdat buurtbewoners verkoeling zochten. Dunea, de politie en de gemeente beklemtonen dat dit illegaal is en dat dit soort vandalisme tot grote overlast leidt. De politie heeft twee jongens van zeventien aangehouden.

Dunea laat weten op alle brandkranen die zijn geopend preventief een slot te zetten. "Mensen kunnen de brandkraan dan niet meer openmaken", legt een woordvoerder uit. "Maar als de brandweer moet uitrukken, betekent dit een extra handeling. Die kostbare tijd kan bij een brand een groot verschil maken."

De waterbeheerder zet de sloten om die reden voorlopig alleen reactief op kranen die al zijn geopend.

104 ME voert charges uit tegen grote groep jongeren in Den Haag

Gemeente Den Haag 'treft voorbereidingen' na rellen

De mobiele eenheid moest in de nacht van woensdag op donderdag uitrukken in de Schilderswijk in Den Haag omdat een groep van 100 tot 150 mensen onrust veroorzaakte op straat. Er zijn vier mensen aangehouden. De onrust startte toen jongeren brandkranen opendraaiden en de politie en brandweer met eieren, vuurwerk en stenen bekogelde.

De gemeente Den Haag en de politie laten weten te overleggen over "de noodzakelijke voorbereidingen" om zulke incidenten de komende nachten te voorkomen.