In 2019 was het aantal gedetineerden voor het derde jaar op rij gestegen, blijkt woensdag uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Op 30 september 2019 waren er bijna 10.000 gedetineerden, 400 meer dan in 2018. In vergelijking tot 2016 zaten er in 2019 ruim 1.100 meer mensen in de gevangenis.

Tot 2017 was er een jaarlijkse daling zichtbaar in het aantal gedetineerden in Nederland. In 2010 waren er nog 12.000 mensen die een celstraf uit moesten zitten, maar in 2016 was dat gedaald naar 8.800.

In september 2019 was 58 procent van de gedetineerden tussen de 25 en 45 jaar oud. 26 procent was 45 tot 65 en 15 procent was 18 tot 25 jaar. 95 procent van gevangen in Nederland is man.

De meeste gevangenen, ongeveer 44 procent, zitten in voorlopige hechtenis. Dit betekent dat zij nog in afwachting zijn van de inhoudelijke behandeling van hun strafzaak.

39 procent van de gevangenen heeft een vrijheidsstraf opgelegd gekregen en de meeste van hen moeten een straf van 3 jaar of langer uitzitten.