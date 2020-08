De mobiele eenheid van de politie is in de nacht van woensdag op donderdag uitgerukt in de Schilderswijk in Den Haag, nadat een grote groep jongeren de straat op zijn gegaan en onrust veroorzaken. Dat bevestigt de politie na berichtgeving door Regio15. Volgens Regio15 zijn er ruim 100 tot 150 jongeren op straat.

De onrust begon woensdagavond toen jongeren brandkranen hadden opengedraaid langs de Parallelweg. Toen medewerkers van Dunea naar de wijk kwamen om de kranen dicht te zetten, werden zij verhinderd door de onruststokers.

De jongeren gooien met vuurwerk, stenen en eieren. Op beelden is te zien dat er brandjes worden gestookt.

Politieagenten hebben omliggende toegangswegen afgeloten en de ME is ter plaatste gekomen met zware bepakking. Momenteel zou de politie volgens Regio15 charges uitvoeren. Ook vliegt een politiehelikopter boven de wijk.

Terwijl de onrust in de Schilderswijk gaande is, zou er ook in een wijk verderop een brandkraan zijn geopend.