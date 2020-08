De mobiele eenheid van de politie is in de nacht van woensdag op donderdag uitgerukt in de Haagse Schilderswijk omdat een groep van ruim 100 tot 150 jongeren onrust veroorzaakte op straat, bevestigt de politie na berichtgeving door Regio15. Er zijn in totaal vier personen aangehouden.

De onrust begon woensdagavond rond 20.00 uur toen jongeren vernielingen pleegden, brandjes stichtten, brandkranen opendraaiden en met vuurwerk, stenen en eieren gooiden, meldt de politie. Meerdere voertuigen in de omgeving zijn beschadigd en één auto is vernield.

Politieagenten sloten toegangswegen af en de ME moest ter plaatste komen. Rond 22.30 uur werden meerdere charges uitgevoerd.

Gedurende de nacht verplaatste de groep zich door de Schilderswijk en werden er nog meer brandjes op straat gesticht. Toen agenten de weg vrij wilden maken voor de brandweer, werden zij door tientallen jongeren lastiggevallen. Na dit incident werden agenten elders in de wijk met stenen bekogeld door jongeren die hun gezichten bedekten.

Agenten hebben oorklachten door zwaar vuurwerk

Meerdere agenten zouden last hebben van oorsuizen als gevolg van het zware vuurwerk en ook zijn drie politievoertuigen beschadigd.

Drie personen zijn aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging en samenscholing. De vierde arrestant wordt verdacht van vernieling.