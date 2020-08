De politie heeft woensdag vijf mensen aangehouden die in verband worden gebracht met de dood van de 24-jarige Bas van Wijk in Amsterdam. Hij kwam op 8 augustus op klaarlichte dag om het leven op een strand bij park De Oeverlanden toen hij volgens omstanders ingreep bij de diefstal van een horloge.

Twee verdachten, mannen van 26 en 20 jaar uit Amsterdam, zijn aangehouden in Zandvoort. Op diverse locaties in Amsterdam werden drie mannen van 20, 19 en 18 jaar aangehouden.

De verdachten zijn na hun aanhouding overgebracht naar een politiebureau. De politie wil verder niets zeggen over wie de mannen zijn en waar ze precies van worden verdacht.

Van Wijk zou een man hebben aangesproken toen die een horloge van een vriend van hem wilde stelen. Daarop zou er ruzie zijn ontstaan en zou de dader hebben geschoten. De politie onderzoekt dit scenario, maar houdt alle opties nog open.

Van Wijk werd na de schietpartij overgebracht naar het ziekenhuis, maar hulp mocht niet meer baten.

Politie is in gesprek gegaan met flink aantal getuigen

In eerste instantie werd op basis van een getuige een signalement van de verdachte verspreid, maar de politie trok dat later weer in. Andere getuigen gaven andere signalementen.

De politie is in gesprek gegaan met een flink aantal getuigen. Mensen die beeldmateriaal van de locatie op zaterdagmiddag of zelfs de schietpartij hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Vanwege de hoge temperaturen waren er veel mensen aanwezig. Zo waren in de nabije omgeving ook kinderen aan het spelen.

Burgemeester Femke Halsema zei dinsdag in een schriftelijke reactie dat Van Wijk "de hoogste prijs heeft betaald voor zijn moed". De burgemeester liet weten dat haar medeleven uitgaat naar de nabestaanden. "Alles wijst erop dat hij een onschuldig slachtoffer is."