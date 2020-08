Bij een steekincident in een woning in de Rotterdamse wijk Spangen is woensdagavond een meisje om het leven gekomen. Haar identiteit is nog niet bekend. De politie heeft een zestienjarig meisje als verdachte aangehouden.

De politie kreeg rond 20.15 uur melding van een ernstig steekincident in een woning aan de Mathenesserdijk. Volgens de politie was de hulpverlening snel ter plaatse, maar mocht reanimatie niet baten.

"Ondanks alle hulp, overleed het meisje vrijwel direct aan haar verwondingen", aldus de politie.

In de woning waren nog anderen aanwezig over wie de politie zich heeft ontfermd. De politie doet onderzoek naar het incident.