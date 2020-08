Vier marechaussees die onder meer werkzaam zijn op Eindhoven Airport zijn besmet met het coronavirus. Om verdere verspreiding te voorkomen zitten 25 andere marechaussees preventief in thuisquarantaine. Dat meldt het ministerie van Defensie woensdag.

De vier marechaussees zijn in een privésituatie met het coronavirus besmet geraakt.

Na bron- en contactonderzoek is besloten om de 25 marechaussees preventief in thuisquarantaine te plaatsen. Zij hebben verder geen last van symptomen, meldt het ministerie van Defensie.

Het gaat om marechaussees van de brigade Brabant-Zuid die onder meer werkzaam zijn bij de grensbewaking op Eindhoven Airport. Het ministerie benadrukt dat er tijdens werkzaamheden op het vliegveld strenge richtlijnen gelden om besmettingen tussen het personeel en passagiers te voorkomen.

Marechaussees dragen verplicht mondkapjes en zitten bij de paspoortbalies achter plexiglas. Bij bepaalde operationele omstandigheden, zoals het aanhouden van verdachten, is het echter niet altijd mogelijk om de anderhalvemetermaatregel te waarborgen.

De brigade Brabant-Zuid heeft in totaal zo'n tweehonderd marechaussees. Zij kunnen flexibel ingezet worden. Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee worden de werkzaamheden van de 29 afwezige marechaussees nu dan ook opgevangen door andere leden van de brigade.

De afwezigheid van de marechaussees heeft vooralsnog geen gevolgen voor de luchthavenprocessen.