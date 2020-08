Advocaat Yassine Bouchikhi heeft de voorzitter en de zogenoemde oudste rechter van de rechtbank in Amsterdam in de zaak Marengo verzocht te overwegen vrijwillig terug te treden in de zaak van zijn cliënt. Aanleiding is een opmerking waaruit vooringenomenheid ten opzichte van Bouchikhi zou blijken.

De advocaat zegt te overwegen de rechtbank te wraken als er niet wordt overgegaan tot een vrijwillige terugtreding. De rechter zei hier donderdag op terug te komen.

Eerder woensdag werd advocaat Bouchikhi door de rechtbank gewezen op een incident dat zich dinsdag voordeed tijdens de onderbreking. De raadsman had contact gehad met verdachte Mohamed R., terwijl die geen contact mag hebben met andere verdachten. De rechtbank sprak Bouchikhi hier woensdag op aan dit niet meer te doen "omdat anders de indruk zou kunnen ontstaan".

Bouchikhi reageerde hier zeer verbolgen op en werd bijgevallen door collega-advocaten. Waarom werd alleen hij hierop aangesproken, terwijl andere advocaten ook contact hadden met R. Was het omdat hij Marokkaan is? En "welke indruk zou er dan kunnen ontstaan?", wilde Bouchikhi weten.

De conclusie zou volgens Bouchikhi kunnen zijn dat de rechtbank het verhaal zoals dat dinsdag door het Openbaar Ministerie (OM) is gepresenteerd, gelooft. Namelijk dat hij gevoelige informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen.

De rechtbank liet weten dat dit zeker niet het geval is en bood Bouchikhi haar excuses aan. Er zou sprake zijn van een ongelukkige woordkeus. De advocaat neemt hier echter geen genoegen mee.

Gespannen sfeer in rechtszaal

De sfeer in de rechtszaal tussen het OM en de advocaten is zeer gespannen sinds het verhaal naar buiten is gebracht dat raadslieden mogelijk geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan criminelen.

Volgens de advocaten is het een eenzijdig verhaal, omdat dit niet aan hen is voorgelegd. En als er vermoeden is van overtreding van gedragsregels door advocaten of zelfs een strafbaar feit, waarom is er dan geen klacht ingediend bij de deken, de toezichthouder, zoals gebruikelijk?

Advocaat Christian Flokstra sprak dinsdag op zitting het vermoeden uit dat het OM als doel had de verdediging bewust te beschadigen.