Opnieuw is er tijdens deze hitteperiode een record gesneuveld. Woensdag steeg het kwik in De Bilt voor de zevende dag op rij naar de 30 graden Celsius en dat is sinds het begin van de metingen in 1901 nooit eerder voorgekomen, melden het KNMI en Weerplaza.

Het oude landelijke record stamde uit 1941 en 1975. In beide jaren was er sprake van een reeks van zes tropische dagen in De Bilt.

Het regionale record werd eveneens gevestigd in 1975 en staat op naam van Maastricht. In dat jaar steeg de temperatuur in de Limburgse hoofdstad zelfs vijftien dagen achtereen naar 30 graden of hoger.

Dat record zal volgens Weerplaza niet gebroken gaan worden de komende dagen, omdat vrijdag waarschijnlijk een einde komt aan de reeks van tropendagen.

Het blijft weerrecords regenen

De afgelopen dagen regende het warmterecords. Zo was het dinsdag op bepaalde plaatsen in Nederland vijf dagen op rij heter dan 35 graden. Sinds 1901 was dat nog nooit gebeurd in ons land. Daarnaast waren afgelopen zaterdag en zondag respectievelijk de warmste 8 en 9 augustus ooit gemeten in Nederland.

Ook donderdag belooft weer een hete dag te worden met temperaturen boven de 30 graden. Wel gaat het op veel plaatsen onweren. Vanaf vrijdag wordt het koeler.