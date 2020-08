De Haagse politie monitort signalen van mogelijke wraakacties naar aanleiding van de dodelijke steekpartij in Scheveningen waarbij maandagavond een negentienjarige Rotterdammer om het leven kwam, meldt een politiewoordvoerder woensdag aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf.

Het steekincident is een mogelijk gevolg van een ruzie tussen twee rivaliserende drillrapgroepen uit Amsterdam en Rotterdam, meldden onder meer Het Parool en De Telegraaf dinsdag op basis van ingewijden.

De politie kan dit woensdag echter nog niet bevestigen. Het is volgens de woordvoerder nog te vroeg in het onderzoek om daar iets over te zeggen.

Een groot rechercheteam van de politie Den Haag is momenteel bezig met de zaak. Of er berichten op internet circuleren over mogelijke wraakacties, is een van de dingen die onderzocht wordt.

Ook is het team uitvoerig bezig met het bekijken van aangeleverde beelden van de steekpartij en er wordt een flink aantal getuigen gehoord. Desondanks roept de politie mensen nog steeds op om contact op te nemen indien zij tips hebben over de steekpartij.

Nauw contact met politie Rotterdam en Amsterdam

De Haagse politie laat weten nauw contact te hebben met de eenheden in Amsterdam en Rotterdam. Volgens de woordvoerder is er sprake van een "goede uitwisseling van informatie".

Volgens De Telegraaf zouden de Rotterdamse en Amsterdamse politie ook "extra waakzaam" zijn naar aanleiding van de dodelijke steekpartij in Scheveningen en de rivaliserende drillrapgroepen.

"We kunnen niks zeggen over extra politie-inzet, maar we monitoren uitvoerig zoals altijd", aldus een woordvoerder van de Amsterdamse politie tegen NU.nl.

NU.nl is nog in afwachting van een reactie van de politie Rotterdam.