Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag twaalf maanden cel (waarvan vier voorwaardelijk) geëist tegen de man die ervan verdacht wordt dat hij een verdacht pakketje heeft achtergelaten bij het joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam.

De 46-jarige verdachte zou het pakketje op 15 januari 2020 hebben achtergelaten bij het restaurant aan de Amstelveenseweg.

Uitgebreid onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) wees destijds uit dat het niet om een explosief ging. Voor het onderzoek moest wel een groot deel van de straat worden afgezet. Ook werden enkele huizen uit voorzorg ontruimd.

Het OM eist niet alleen twaalf maanden cel, maar ook een gebiedsverbod. Daarnaast wil justitie dat de verdachte een enkelband krijgt en op drugsgebruik wordt gecontroleerd.

Restaurant was eerder doelwit

Het was niet de eerste keer dat het joodse restaurant in het Amsterdamse stadsdeel Zuid doelwit was van vernielingen of geweld. Zo werd een 29-jarige man eind 2017 aangehouden omdat hij de ruiten van het restaurant had ingeslagen en de Israëlische vlag naar buiten had gedragen.

In januari 2018 werden de ramen van het restaurant besmeurd met een onbekende vloeistof en twee maanden later werd een onbekend voorwerp tegen een van de ruiten gegooid.

Ook na de vondst van het verdachte pakketje in januari vonden er incidenten plaats. Zo werden eind april ruiten ingeslagen en werd het restaurant in mei beklad. In de zaak rond de vernielingen van april kon een verdachte worden aangehouden.