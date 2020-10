Voormalig Gaykrant-hoofdredacteur Hans P. is opgepakt vanwege het bezit van duizenden beelden van kinderporno, zo wordt woensdag aan NU.nl gemeld. Hij zou de afbeeldingen en video's van 2016 tot zijn aanhouding eerder dit jaar in zijn bezit hebben gehad.

Eerder kon alleen worden gemeld dat P. vastzat in een zedenzaak. Nu blijkt dat hij meer dan achtduizend beelden van kinderporno in zijn bezit had.

Uit de omschrijving in de tenlastelegging valt op te maken dat op deze beelden meerdere seksuele handelingen te zien zijn. Ook zijn foto's van minderjarigen zo uitgesneden dat deze een seksuele lading krijgen. Daarnaast is dierenporno aangetroffen.

Het gaat om zes zogenoemde gegevensdragers, waarmee bijvoorbeeld computers en telefoons bedoeld worden.

P. stapte op 3 juli (na zijn arrestatie) op als hoofdredacteur van de Gaykrant. Volgende week woensdag staat hij voor het eerst voor de rechter in een niet-inhoudelijke zitting.

De voormalige hoofdredacteur was in 2017 verantwoordelijk voor een vernieuwde versie van de Gaykrant. De voorloper van het tijdschrift was in 2013 failliet gegaan.