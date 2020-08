Ook woensdag wordt een tropisch hete dag met kans op onweersbuien, vooral in het zuiden van het land. Het kwik stijgt tot 30 tot 36 graden Celsius.

In de loop van de dag wordt het steeds bewolkter en vooral in het zuiden kunnen die wolken stevige onweersbuien met zich meenemen. Hierbij is kans op hagel, regen en windstoten.

Deze buien trekken 's avonds naar noordwaarts en lossen dan ook geleidelijk op. Donderdag kan er opnieuw onweer voorkomen.

