Op meerdere plekken in het land hebben zware regen- en onweersbuien, in combinatie met hagel en felle windstoten, dinsdagavond voor overlast gezorgd. Plaatselijk ontstond wateroverlast, sloeg de bliksem in en waaiden takken van bomen.

De buien ontstonden dinsdag aan het einde van de middag in het midden, oosten en zuidoosten van het land. Dat gebeurde volgens Weerplaza in "moordend tempo". In met name Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht viel in korte tijd veel regen.

In onder meer het Gelderse Barneveld liepen straten onder water en in het nabijgelegen Lunteren kregen campinggasten natte voeten.

Vanuit Noord- en Midden-Limburg kwamen veel meldingen binnen van stormschade, meldt 1limburg. In het dorp Roggel liepen straten onder water en moesten winkeliers gedwongen hun winkel sluiten.

50 Lokaal noodweer zorgt voor gevelde bomen en ondergelopen straten

Snelwegen in West-Brabant tijdelijk dicht

Ook in Noord-Brabant, met name in het westen van de provincie, viel in korte tijd veel regen. Hier en daar leidde dat tot wateroverlast. In Made sloeg de bliksem in bij een woning en ontstond brand, aldus Omroep Brabant. Delen van de A17 en de A27 gingen tijdelijk dicht vanwege bomen, takken en bladeren op het wegdek.

In de provincie Utrecht kregen met name Amersfoort en Hooglanderveen het zwaar te verduren, meldt RTV Utrecht. De riolering in die plaatsen had volgens de zender veel moeite om het plotselinge water te verwerken. In Lage Vuursche liep een kelder van een restaurant onder water.

In de loop van de avond en nacht sterven de buien uit, meldt het KNMI. Op de meeste plaatsen blijft het droog en de temperatuur komt niet lager dan 20 tot 22 graden. Woensdag wordt het opnieuw tropisch warm met maxima van 30 tot 36 graden.