De Tilburgse coffeeshopeigenaar Johan van Laarhoven wordt na een gevangenisstraf van zes jaar, op 28 augustus vrijgelaten uit de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught. Dat bevestigt advocaat Gert-Jan Knoops aan NU.nl na berichtgeving van NRC.

Van Laarhoven wordt in Nederland verdacht van het witwassen van drugsgeld. Hij was woonachtig in Thailand toen hij samen met zijn vrouw in 2014 werd opgepakt. In Thailand werd hij veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf.

Op de handelswijze van het OM kwam veel kritiek. Naar aanleiding van deze kritiek besloot minister Ferd Grapperhaus (Justitie) Van Laarhoven uiteindelijk in januari van dit jaar naar Nederland te halen.

Het gerechtshof in Den Haag wees in juni nog een tweede verzoek tot een tijdelijke opschorting van de detentie van de Tilburger af. Het hof vond toen ondanks een kritisch rapport van de Nationale ombudsman dat het Openbaar Ministerie (OM) niet onrechtmatig heeft gehandeld in het onderzoek naar de voormalige coffeeshopeigenaar.

Advocaat Knoops zegt in gesprek met NRC dat de vrijlating van Van Laarhoven werd tegengewerkt door het OM. "Het OM in Breda heeft tot twee keer toe een onjuist document ingebracht waarin staat dat vervroegde invrijheidsstelling van Van Laarhoven in strijd zou zijn met de afspraken die justitie met de Thaise autoriteiten heeft gemaakt. Vrijlating zou de politieke verhoudingen met Thailand op scherp zetten, zei het OM. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft dit tegengesproken," zo stelde de advocaat.

In een reactie zegt het OM in Breda tegen de krant zich "niet te herkennen in de kritiek."