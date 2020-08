Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Facebook en Instagram verbieden afbeeldingen van Zwarte Piet

Foto's en video's van Zwarte Piet zijn voortaan verboden op Facebook en Instagram, maakt Facebook, het bedrijf achter de twee sociale netwerken, dinsdag bekend. Het gaat om afbeeldingen waarin het beeld gepromoot wordt van een Piet met een zwart geschminkte huid én andere stereotiepe kenmerken, zoals een pruik met krullen of grote lippen.

Uniek weerrecord in Nederland: vijf dagen heter dan 35 graden

Het is op bepaalde plaatsen in Nederland vijf dagen op rij heter geweest dan 35 graden. Dit is niet eerder voorgekomen sinds het begin van de temperatuurmetingen in 1901, zo meldt weerbureau Weerplaza. Het weerbureau spreekt van een "unieke reeks van zeer hete dagen".

NRC-correspondent gewond geraakt bij protesten in Wit-Rusissche hoofstad Minsk

Emilie van Outeren, correspondent van NRC, heeft verwondingen opgelopen tijdens haar werk in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Dat meldt NRC dinsdag. Volgens de krant is Van Outeren door "een nog onbekend projectiel" in haar bovenbeen geraakt.

779 nieuwe coronabesmettingen, nu 32.000 Nederlanders besmettelijk

Uit cijfers van het coronadashboard blijkt dat nu 32.000 Nederlanders besmettelijk zijn met het coronavirus. Dat is bijna een verdubbeling van het vorige aantal: De laatste week schommelde het aantal rond de 16.000 besmettelijke inwoners. Dinsdag werden daarnaast 779 nieuwe besmettingen gemeld.

Trump na schietincident weggevoerd van persconferentie

Donald Trump is maandag tijdens een persconferentie weggevoerd nadat in de buurt van het Witte Huis schoten waren gelost. De Amerikaanse president verliet de zaal zonder een verklaring af te leggen. Bij terugkomst meldde hij dat de verdachte is neergeschoten door de autoriteiten.

Het weer op vakantie

Benelux: Woensdag is het wisselend bewolkt in de Benelux. Op veel plaatsen loopt de temperatuur op tot ruim boven 30 graden. Plaatselijk kunnen flinke regen- en onweersbuien ontstaan, soms met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten.

Duitsland: Het wordt woensdag op de meeste plaatsen in Duitsland 26 tot 32 graden. Verspreid ontstaan stapelwolken en vooral in West-Duitsland zijn lokaal pittige regen- en onweersbuien mogelijk.



Oostenrijk en Zwitserland: Op meerdere plaatsen is het op woensdag in het Alpengebied wisselvallig weer. De temperatuur ligt tussen 23 graden in de dalen en zo'n 12 graden op de toppen. Alleen in het noorden van Zwitserland en Oostenrijk liggen de maxima nog een stuk hoger. Vooral in het hooggebergte kunnen verspreid regen- en onweersbuien ontstaan.



Frankrijk: Vanuit het westen stroomt woensdag koelere lucht Frankrijk binnen. Op het grensvlak tussen de koele en hete lucht ontstaan diverse regen- en onweersbuien. Woensdag vallen de meeste buien in het westen van Frankrijk. Bij de buien is kans op veel regen in korte tijd en zeer lokaal ook zware windstoten en hagel.



Spanje en Portugal: Woensdag vallen in Spanje en Portugal vooral in het noorden nog enkele buien, soms ook met hagel en onweer. Vanuit het zuiden wordt het in de loop van de dag wel op steeds meer plaatsen droog met ook meer ruimte voor de zon. De maxima liggen tussen 20 graden in Noord-Spanje tot plaatselijk 34 graden in het Portugese en Spaanse binnenland.



Italië: Vooral in het noorden van Italië zijn woensdag verspreid regen- en onweersbuien mogelijk. Elders in Italië is het op de meeste plaatsen droog met veel ruimte voor de zon. De temperaturen liggen tussen 25 graden in de Noord-Italiaanse Alpen tot plaatselijk 35 graden in het midden en zuiden van Italië.



Griekenland: Woensdag vallen met name op het Griekse vasteland verspreid pittige regen- en onweersbuien. Lokaal valt veel regen in korte tijd, wat voor wateroverlast kan zorgen. Op de Griekse eilanden blijft het nagenoeg droog, maar daar waait wel een stevige noordenwind.

