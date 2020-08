De politie is op zoek naar specifieke getuigen die de dader van de dodelijke schietpartij bij de Nieuwe Meer in Amsterdam zaterdag op zijn vluchtroute gezien hebben. Dat meldt de politie dinsdag. Bij de schietpartij kwam een 24-jarige man om het leven.

Het slachtoffer werd zaterdag met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar hulp mocht niet meer baten.

Mogelijk wilde het 24-jarige slachtoffer de diefstal van een horloge verhinderen. Dat is een van de scenario's waar de politie rekening mee houdt, liet een woordvoerder maandag aan NU.nl weten.

In de eerste instantie werd op basis van een getuige een signalement van de verdachte verspreid, maar de politie trok dat later weer in. Andere getuigen gaven andere signalementen.

Politie heeft tot nu toe twintig tips over schietpartij ontvangen

De politie meldt dinsdag twintig tips te hebben ontvangen over de schietpartij. Een flink aantal getuigen wordt gehoord.

Mensen die beeldmateriaal van de locatie op zaterdagmiddag of zelfs de schietpartij hebben, worden ook verzocht contact op te nemen. Vanwege de hoge temperaturen waren er veel mensen aanwezig. Zo waren in de nabije omgeving ook kinderen aan het spelen.

Naar aanleiding van het overlijden van het 24-jarige slachtoffer hebben enkele Amsterdammers een protest aangevraagd. Als dit wordt toegestaan door de gemeente, vindt het protest plaats op zondag om 12.00 uur bij de Dam.