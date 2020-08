Badgasten negeren nog te vaak alle waarschuwingen en instructies op het strand van Zandvoort, meldt burgemeester David Moolenburgh dinsdag. Hij benadrukt de noodzaak van het opvolgen van de instructies naar aanleiding van het hijsen van de rode vlag zondag en maandag. Deze kleur vlag betekent dat het verboden is om in het water te gaan of te blijven.

Afgelopen dagen zijn ruim vijftig zwemmers in de problemen gekomen en door de reddingsbrigade uit het water gered. De gemeente meldt dat een harde stroming in combinatie met aflandige wind en in sommige gevallen hoge golven, zorgden voor gevaarlijke situaties.

Volgens de gemeente werd de rode vlag voor het eerst sinds vijftien jaar weer gehesen. "Zeer uitzonderlijk", aldus de gemeente. Naast het uithangen van de rode vlaggen werden er omroepinstallaties ingezet en hebben de reddingsbrigade en de politie bezoekers opgedragen om uit het water te komen.

"Het aantal incidenten van de afgelopen dagen maakt nogmaals duidelijk hoe gevaarlijk de zee is. Voor mensen die niet tot matig kunnen zwemmen, maar ook voor de meer gevorderde zwemmer", zegt de burgemeester.

Moolenburgh doelt op gevaarlijke muien, onderstromen en diepe sleuven die mensen niet kunnen zien. "Vandaar dat het zo ontzettend belangrijk is om de instructies en waarschuwingen van de reddingsbrigade op te volgen. Zij weten precies waar de zee gevaarlijk is en waar dus niet gezwommen mag worden."

Burgemeester: 'Sommige reacties strandbezoekers 'weerzinwekkend'

De burgemeester vindt het "weerzinwekkend" hoe sommige strandbezoekers reageren op de oproepen van de reddingsbrigade. Volgens Moolenburgh blijven mensen ondanks de oproepen in het water zitten en gaat dit regelmatig gepaard met handgebaren en scheldpartijen.

"Dat betekent dat op dat moment ook een beroep moet worden gedaan op andere hulpdiensten die hun handen al vol hebben om de situatie op deze warme en uitzonderlijk drukke dagen in onze badplaats beheersbaar te houden", zegt Moolenburgh.

Hij roept mensen nogmaals op om de instructies van de reddingsbrigade op te volgen. Ook vraagt hij mensen om zich te gedragen. "Iedereen is welkom in Zandvoort, maar het uitschelden van hardwerkende vrijwilligers die zich inzetten voor ieders veiligheid is en blijft schandalig."