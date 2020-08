Het is op bepaalde plaatsen in Nederland vijf dagen op rij heter geweest dan 35 graden. Dit is niet eerder voorgekomen sinds het begin van de temperatuurmetingen in 1901, zo meldt weerbureau Weerplaza.

Weerplaza spreekt van een "unieke reeks van zeer hete dagen". In het Limburgse Arcen werd dinsdag bijvoorbeeld rond 14.40 uur een temperatuur van 35,6 graden gemeten. Ook dit kwam volgens Weerplaza niet voor sinds 1901.

Volgens het weerbureau was zo'n reeks van vijf dagen met deze temperaturen in de vorige eeuw "ondenkbaar". "In de vorige eeuw is het niet eerder meer dan twee dagen op rij 35 graden of meer in ons land geweest," aldus Weerplaza.

In voorgaande jaren werden er al eerder hoge temperaturen gemeten in ons land. Afgelopen zomer werden er namelijk op drie aaneengesloten dagen temperaturen boven de 39 graden gemeten.