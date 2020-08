Kustwacht Nederland gaat niet meer automatisch bij elke pechmelding op het water een reddingsboot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) sturen. De hulpvrager moet straks bij niet-spoedeisende gevallen zelf hulp zoeken bij een (commerciële) hulpaanbieder, meldt de Kustwacht dinsdag.

De Kustwacht maakt vanaf komende maandag onderscheid tussen spoedeisende en niet-spoedeisende noodoproepen. In het laatste geval, zoals bij motorpech onder veilige omstandigheden, kunnen ook commerciële bergers de melding afhandelen. Het kustwachtcentrum kan hulpvragers wel helpen met zoeken naar een geschikte hulpverlener.

Nu is het nog zo dat het kustwachtcentrum in Den Helder bij elke alarmering een reddingsboot van de KNRM op pad stuurt. Jaarlijks gaat het gemiddeld om zestienhonderd noodoproepen van de beroepsvaart of watersporters. De KNRM is de enige organisatie in Nederland die gegarandeerd 24 uur per dag hulp op het water kan aanbieden.

De nieuwe werkwijze is tot stand gekomen na overleg tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Kustwacht, de KNRM en diverse bergers.

'Bij autopech bel je ook de wegenwacht en niet 112'

"De vrijwilligers van de KNRM hoeven nu niet meer halsoverkop voor elke melding hun dagelijkse werk neer te leggen of vrije tijd op te offeren", zegt KNRM-directeur Jacob Tas.

De Kustwacht vergelijkt de nieuwe procedure met de situatie op de weg: "Bij autopech bel je de wegenwacht en niet het alarmnummer 112."

Volgens Edwin van der Pol, hoofd operaties bij de Kustwacht, is een watersporter zelf verantwoordelijk voor een goede voorbereiding. "Daar hoort nu dus ook de vraag bij: wat doe ik als ik pech heb? Wie bel ik dan", zegt hij.