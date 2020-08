Het steekincident op De Pier in Scheveningen waarbij maandagavond een negentienjarige Rotterdammer om het leven kwam, is mogelijk het gevolg van een ruzie tussen twee rivaliserende drillrapgroepen uit Amsterdam en Rotterdam, melden onder meer Het Parool en De Telegraaf dinsdag op basis van ingewijden.

In videoclips voor drillrapnummers worden vaak wapens getoond en bedreigingen geuit. Rivaliserende drillrapgroepen worden soms uitgedaagd in dergelijke clips.

De Haagse politie kon dinsdag nog niet bevestigen of het bij de steekpartij van maandag inderdaad ging om een ruzie tussen drillrapgroepen. Wel meldt de politie dat er "verhalen en geruchten de ronde doen", en dat deze worden meegenomen in het onderzoek.

Volgens Het Parool was het incident van maandag niet de eerste confrontatie tussen de twee groepen. Zondag zouden ze in Scheveningen ook al met elkaar in conflict zijn gekomen, meldt de krant.

Het steekincident vond maandagavond rond 18.30 uur plaats bij de opgang van De Pier in Scheveningen. Twee verdachten zijn opgepakt. De politie verzoekt dinsdag mensen "met klem" om beelden van het incident niet op sociale media te plaatsen, maar met de politie te delen.

Burgemeester Jan van Zanen zegt dinsdag in een verklaring mee te leven met de nabestaanden van de omgekomen Rotterdammer. Van Zanen kwam eerder terug van vakantie om de orde in de Haagse kustgebieden terug te brengen nadat er de afgelopen dagen enkele incidenten plaatsvonden, waaronder bedreigingen en geweld richting verkeersregelaars en handhavers.