Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag erkend dat Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces, onder ede heeft gelogen over een telefoon die hij tijdens zijn celstraf in bezit had. B. ontkende in eerste instantie dat hij een telefoon had, maar heeft dit inmiddels toegegeven.

Wat de gevolgen hiervan zijn, is volgens het OM niet duidelijk. Dat komt volgens justitie mede doordat zij niet weet wat er op het toestel staat.

De advocaten van B. vinden namelijk dat de inhoud van de telefoon onder het verschoningsrecht van de kroongetuige valt. Dat is het recht om jezelf niet te hoeven belasten. De rechtbank moet hier nog een beslissing over nemen.

B. heeft de iPhone 5 van september 2017 tot en met 9 februari 2018 in zijn cel gehad. Tijdens die periode onderhandelde hij met het OM over de mogelijkheid om kroongetuige te worden.

In getuigenverklaringen heeft B. toegegeven dat hij een PGP-toestel in zijn cel heeft gehad. Hij heeft deze ook ingeleverd. Desgevraagd liet hij weten geen andere telefoons tot zijn beschikking te hebben gehad, maar op dit punt heeft hij dus gelogen.

Kroongetuige: 'Geen strafbaar feit met telefoon gepleegd'

B. zei tijdens een zitting spijt te hebben van zijn leugen, "maar dat er geen enkel strafbaar feit is gepleegd met de telefoon".

Een van de verdachten in dit proces, Mohamed R., zegt dat B. achter een aanslag op zijn leven zit en dat hij vanuit zijn cel de opdracht heeft gegeven. B. ontkent dit stellig.