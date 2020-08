Advocaten van verdachten in het liquidatieproces Marengo hebben dinsdag hard uitgehaald naar het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtbank van Amsterdam. Aanleiding is de conclusie van justitie dat er door advocaten geheimen informatie is gelekt.

"Een absoluut dieptepunt in het opereren van het OM", aldus Christian Flokstra, een van de advocaten die door justitie wordt genoemd als persoon die informatie zou hebben doorgespeeld.

De officier van justitie herhaalde dinsdag de harde constatering dat "door Ridouan T. geregelde en betaalde advocaten informatie uit het 26Koper-dossier hebben gedeeld met de organisatie van T., nog tijdens de beperkingen", aldus de officier zonder specifieke namen te noemen.

Flokstra bracht naar voren dat het deze conclusies zijn getrokken op basis van berichten verstuurd met versleutelde telefoons "terwijl er vele aantoonbare onjuistheden in de PGP-berichten en het proces-verbaal staan die hier vandaag zonder enige terughoudendheid, zonder nader onderzoek, zonder weerwoord, als conclusie worden gepresenteerd", aldus de advocaat.

Volgens Flokstra had het OM bij vermoeden van misstanden van advocaten naar de Deken moeten stappen. De Deken houdt toezicht op het naleven van gedragsregels door advocaten. Dat dit niet is gebeurd, kan volgens de raadsman geen andere reden hebben dan het "besmeuren" van de verdediging.

Advocaat Yassine Bouchikhi zei eerder dinsdag dat er wat hem betreft sprake is van laster. Ook hij wordt genoemd als advocaat die informatie zou hebben doorgespeeld. Advocaat Nico Meijering omschreef de woorden van het OM het zelfs als een "oorlogsverklaring".

Ook Bouchikhi wordt beschuldigd van lekken (Foto: Pro Shots)

Conclusies gedeeld met toezichthouder advocatuur

Het OM zegt de informatie over de advocaten te hebben toegevoegd aan het dossier omdat de berichten de verklaringen van de kroongetuige onderschrijven en daarmee zijn betrouwbaarheid aantonen.

Volgens justitie zijn hun bevindingen inmiddels gedeeld met de Dekens in Amsterdam en Midden-Nederland.