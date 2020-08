Burgemeester Femke Halsema zegt dinsdag in een schriftelijke reactie dat de man die afgelopen weekend werd doodgeschoten in Amsterdam "de hoogste prijs heeft betaald voor zijn moed". Volgens omstanders greep Bas van Wijk (24) in toen een horloge werd gestolen en werd hij vervolgens onder vuur genomen.

De burgemeester laat weten dat haar medeleven uitgaat naar de nabestaanden van de man. "Alles wijst erop dat hij een onschuldig slachtoffer is."

Veel mensen, onder wie kinderen, waren getuige van de schietpartij. Die vond zaterdag op klaarlichte dag plaats bij zwemplek De Nieuwe Meer. De politie is nog op zoek naar de schutter.

Van Wijk werd na de schietpartij afgevoerd naar het ziekenhuis, maar hulp mocht niet meer baten. Zondag heeft sporenonderzoek plaatsgevonden. Ook wordt nog met getuigen gesproken.