De politie heeft vorige week vrijdag de grootste Nederlandse cocaïnewasserij ooit aangetroffen in het Drentse Nijeveen, zo wordt dinsdag gemeld. De productiecapaciteit van het lab, dat in een omgebouwde manege is gevonden, wordt geschat op zo'n 150 tot 200 kilogram cocaïne per dag.

"Naast het drugslab waren er op de locatie ook slaapvertrekken en recreatieruimten gebouwd", zo laat de politie weten.

Er zijn zeventien verdachten opgepakt. Een van de verdachten is de eigenaar van het terrein. Onder de verdachten waren dertien Colombianen, drie Nederlanders en iemand met de Turkse nationaliteit. Een van de Nederlanders had tevens de Colombiaanse nationaliteit.

Bij de manege zijn grondstoffen voor de productie van cocaïne aangetroffen. Het ging om tienduizenden liters aan chemicaliën en 100 kilo cocaïnebase. In Apeldoorn werd 120.000 kilo 'dragermateriaal' gevonden.

De politie legt uit dat in een wasserij de cocaïne uit dragermateriaal, zoals kleding, wordt gehaald. Dit wordt omgezet in cocaïnebase.