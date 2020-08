Twee drenkelingen zijn maandagavond bij het strand van Nesselande in Rotterdam uit het water gehaald. Een jongvolwassen man, van wie de identiteit officieel nog niet is vastgesteld, is overleden. Eerder op de avond is een zevenjarige jongen in ernstige toestand met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, zegt een politiewoordvoerder.

Hulpdiensten rukten om 20.45 uur voor de tweede keer die dag uit vanwege een melding over een drenkeling in de Zevenhuizerplas. De brandweer haalde een - volgens vrienden - 25-jarige man uit het water. Reanimatie op het strand mocht echter niet meer baten. Onbekend is nog hoe hij heeft kunnen verdrinken.

Op bijna exact dezelfde plek was enkele uren eerder een zevenjarige jongen uit het water gehaald. Volgens de politie had hij geruime tijd in het water gelegen. De jongen is op het strand gereanimeerd en in zeer zorgelijke toestand naar het Erasmus MC vervoerd. Onbekend is hoe het nu met hem is.

Zondag overleden vier mensen langs de Nederlandse stranden, meldde Reddingsbrigade Nederland. Daarnaast haalden reddingsdienst tientallen mensen uit zee.