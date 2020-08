De maritieme gevechtshelikopter, die op 19 juli neerstortte in de Caribische Zee voor de kust van Aruba, is zondag gevonden. Het NH90-toestel ligt in twee stukken, meldt Defensie maandag.

Bij het helikopterongeluk kwamen twee Nederlandse militairen om het leven. Het ging om de 34-jarige piloot Christine Martens en de 33-jarige coördinator Erwin Warnies. Twee andere inzittenden liepen alleen lichte verwondingen op.

Na het ongeval hielden drijflichamen de helikopter twee dagen aan de wateroppervlakte, alvorens de vliegmachine afzonk naar de zeebodem. Eén stuk blijkt nog op de plek te liggen waar de helikopter in zee stortte. Het andere deel is zo’n 100 kilometer verderop teruggevonden, meldt Defensie.

Defensie laat uitzoeken of de wrakstukken geborgen kunnen worden. De recorder van het verongelukte toestel was eerder al boven water gehaald.

Helikopter had waarschijnlijk geen technische problemen

Vorige week bleek op basis van de eerste onderzoeksresultaten naar de crash dat het onwaarschijnlijk is dat er een technische of mechanische storing was aan de helikopter.

De helikopter daalde plotseling en belandde in zee bij Aruba, maar het is nog niet bekend hoe dit kon gebeuren. "Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen", zo meldde de inspectie Veiligheid Defensie vrijdag.

Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) voert onderzoek uit naar de oorzaak van de crash. De OVV onderzoekt onder meer of het om een menselijke fout gaat of dat bijvoorbeeld de weersomstandigheden een rol hebben gespeeld. Op de dag van het ongeluk stond een stevige windkracht 7 en waren golven 2,5 meter hoog.