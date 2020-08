De politie heeft vrijdagavond de gezochte grijze Mazda 3 in beslag genomen in verband met het onderzoek naar het doodrijden van de veertienjarige Tamar uit Marken. De recherche kwam het voertuig na vele tips op het spoor, meldt de politie maandag.

Het gaat volgens de politie om de auto, die het onderzoeksteam in beeld kreeg na het bekijken van camerabeelden. Forensisch onderzoek moet uitwijzen of de Mazda ook betrokken was bij de aanrijding.

Ook onderzoekt de politie of de eigenaar van het voertuig of iemand anders achter het stuur zat in de nacht van het incident. De familie van Tamar is op de hoogte gebracht van de inbeslagname.

Het meisje werd in de nacht van 25 op 26 juli aangereden. Agenten vonden haar lichaam terug in de berm in Zuiderwoude. Nog altijd is onduidelijk wie Tamar doodreed. De bestuurder reed na het incident door.

Op videobeelden is wel te zien dat de Mazda die bewuste nacht werd geparkeerd in de Kruisbaakweg in Marken. Ruim twee uur later keken twee personen enige tijd naar de voorkant van de auto. Vervolgens stapten ze in en reden ze verder het dorp in.

Getuigenoproep leverde 140 goede tips op

Op zoek naar aanknopingspunten deelde de politie in de week na het ongeluk de beelden met het grote publiek. Ook gaf het foto's vrij van een zwart dopje en stukken kunststof, die in de berm zijn gevonden.

Na de getuigenoproep ontving de politie 140 goede tips. Het rechercheteam bedankt maandag iedereen die heeft meegedacht met de zaak. "Het heeft er, samen met goed recherchewerk, toe geleid dat deze Mazda is gevonden", aldus de politie.