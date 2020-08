De politie heeft zondag twee mensen opgepakt voor het mishandelen van een lesbische vrouw in een asielzoekerscentrum (azc) in Gilze, zo is maandag bekendgemaakt. Het gaat om een 26-jarige man en een 21-jarige vrouw uit Nigeria.

Het slachtoffer, een 22-jarige die in een ander azc verblijft, was vorige week op bezoek bij haar vriendin in het azc in Gilze.

Er ontstond een ruzie waarbij de vriendin van het slachtoffer is geslagen en de 22-jarige uiteindelijk met kokend water is overgoten. Ze heeft aan de Volkskrant verteld dat zij tussen de ruziemakers sprong en het water, dat bedoeld was voor haar vriendin, vol over zich heen kreeg.

In meerdere media is beschreven dat de ruzie ontstond omdat de verdachten boos waren dat de vrouwen een stel zijn. De politie laat aan NU.nl weten dat dit wordt onderzocht.

Het slachtoffer liep tweedegraads brandwonden op.