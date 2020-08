Kustgemeenten nemen vooralsnog geen extra maatregelen om overvolle stranden te voorkomen. Reden is dat het maandag veel minder druk is dan zondag, toen de reddingsbrigade moeite had het overzicht te bewaren en er vier mensen omkwamen in zee. "De hoogspanning is eraf", zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag in gesprek met NU.nl.

Ook maandag is de zee gevaarlijk en geldt in ieder geval voor de Haagse kust een zwemverbod. Toch zijn extra maatregelen niet nodig, vinden verschillende kustgemeenten.

"De drukte is, in elk geval voor wat betreft Den Haag, van een totaal andere orde dan afgelopen weekend", zegt de woordvoerder van de gemeente Den Haag. Volgens hem is de drukte op de stranden van Scheveningen en Kijkduin vaak een goede graadmeter voor de drukte aan de kust elders in het land.

Volgens de Haagse locoburgemeester Hilbert Bredemeijer waren er zondag naar schatting twee keer zo veel mensen op het strand als "normaal op topdruktedagen". Volgens hem liep de stad "tegen de grenzen van onze capaciteit" aan.

Fietsen en scooters blokkeerden zondag strandopgangen

De reddingsbrigade kon door de drukte amper met voertuigen op het strand komen en strandopgangen waren geblokkeerd door fietsen en scooters.

Bredemeijer zag veel toeristen uit andere landen, die in de kustwijken van Den Haag naar een parkeerplek zochten. Daarom besloot de gemeente tot een verregaande maatregel: toegangswegen richting de kust werden afgesloten.

Volgens de woordvoerder is dat maandag niet nodig, "want veel buitenlanders zijn naar huis en extra maatregelen zijn nu dus niet aan de orde".

Drukke zondag wordt geëvalueerd

Ook in Zandvoort worden stranden niet afgesloten. Net als zondag is het voor grote delen van de Nederlandse kust gevaarlijk om in zee te zwemmen, "maar mensen mogen gewoon Zandvoort in", aldus een woordvoerder.

Ook Katwijk en Noordwijk nemen voorlopig geen extra maatregelen om drukte op de stranden te voorkomen, zeggen beide gemeenten in gesprek met NU.nl.

Wel wordt de drukte van zondag komende week geëvalueerd, maar volgens een woordvoerder van de gemeente Katwijk gebeurt dat vaker.

85 Gevaar op zee: wat is een mui en hoe kom je eruit?

Stromingen maken zwemmen in zee gevaarlijk

Reddingsbrigade Nederland had zondag bijna de drukste dag ooit en vanwege de gevaarlijke stroming aan de kust hees het voor een groot deel van de Zuid- en Noord-Hollandse stranden de rode vlag, wat betekent dat zwemmen verboden is.

Toch werd dat zwemverbod vaak genegeerd en door de drukte raakte de reddingsbrigade het overzicht kwijt. Een woordvoerder pleitte voor extra maatregelen, zoals het afzetten van stranden.

Mogelijk in de toekomst wel extra maatregelen

De noodroep van de reddingsbrigade is gehoord bij veel gemeenten, maar op dit moment zijn maatregelen dus nog niet nodig.

"Weersvoorspellingen, drukte, alles speelt mee. Wie weet dat we in de toekomst nog iets anders doen als het weer zo'n samenloop van factoren is", aldus de Katwijkse woordvoerder.

De woordvoerder van Den Haag zegt dat de stad "zeer ontvankelijk" is voor de signalen die de reddingsbrigade afgeeft.

Maar hij doet ook een beroep op de badgasten zelf. "Een overheid kan niet alles. We zijn afhankelijk van het gezonde verstand en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Als je op pad gaat naar een totaal nieuw gebied, dan mag je hopen dat mensen zich voorbereiden. De zee is geen zwembad."