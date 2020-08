Nu het vliegverkeer meer op gang komt, is er een flinke toename in het aantal meldingen over vliegtuigpassagiers die zich misdragen, zo meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) maandag. Uit de analyse blijkt dat er samenhang is tussen de overlastgevende passagiers en de coronamaatregelen.

"Naar schatting gaat 60 procent van de meldingen over passagiers die zich niet of onvoldoende houden aan de coronamaatregelen, zoals onder meer de plicht tot het dragen van een mondkapje", aldus ILT.

De inspectie maakt zich zorgen over de toename van het aantal meldingen. "Overlast door passagiers brengt een risico voor de vliegveiligheid met zich mee, omdat cabinepersoneel daardoor ernstig kan worden gehinderd bij het uitvoeren van de gebruikelijke taken."

In juli ontving ILT 58 meldingen over overlast in relatie met de coronamaatregelen. Er vonden daarnaast twintig zwaardere voorvallen plaats en vijftien voorvallen in de categorie 'overig'. Het is opvallend dat er deze maand meer dergelijke meldingen zijn binnengekomen dan in juli vorig jaar, toen in totaal 67 meldingen binnenkwamen. Het vliegverkeer is immers als gevolg van de coronacrisis nog niet volledig opgestart.

Begin deze maand verschenen er beelden van een vechtpartij aan boord van een KLM-vlucht naar Ibiza. Deze ruzie zou samenhangen met het feit dat een Britse passagier aan boord geen mondkapje droeg.