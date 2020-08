Mogelijk wilde het 24-jarige slachtoffer van de dodelijke schietpartij van zaterdag bij de Nieuwe Meer in Amsterdam diefstal van een horloge verhinderen. Dat is een van de scenario's waar de politie rekening mee houdt, laat een woordvoerder maandagochtend aan NU.nl weten. De dader is nog voortvluchtig.

Wel noemt de woordvoerder dit een opmerkelijk scenario, omdat de schietpartij op een schiereiland plaatsvond en iedereen badkleding droeg. Over andere scenario's kan de politie nog niks zeggen.

Het slachtoffer werd zaterdag met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar hulp mocht niet meer baten.

De politie deed zondagochtend onderzoek bij de zwemsteiger aan het Anton Schleperspad bij de Nieuwe Meer. In het kader van het lopende onderzoek kan echter geen extra informatie worden vrijgegeven.

Politie zoekt man met zwarte krullen, een sik en mager postuur

Wel is een signalement van de verdachte verspreid. De politie zoekt een man van tussen de twintig en dertig jaar met een lichte huidskleur, zwarte krullen en een sik. De verdachte heeft een mager postuur.

Hij droeg zaterdag een zonnebril, hoed en blauwe zwembroek en had een tasje bij zich. Mensen die de verdachte zien, moeten 112 bellen en hem niet zelf benaderen.

De politie is in gesprek met een flink aantal getuigen. Mensen die beeldmateriaal van de locatie op zaterdagmiddag of zelfs de schietpartij hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Vanwege de hoge temperaturen waren er veel mensen aanwezig. Zo waren in de nabije omgeving ook kinderen aan het spelen.