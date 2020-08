Het lichaam dat zondagmiddag werd aangetroffen bij Park Somerlust, een drukbezochte groenstrook aan de Amstel in Amsterdam, is van een vermiste negentienjarige Duitse toerist. Dat meldt een politiewoordvoerder maandagochtend aan NU.nl.

Specialisten van de politie waren sinds zaterdagavond al op zoek naar de zwemmer. De Duitse toerist is vermoedelijk tijdens het zwemmen verdronken.

De politie vond het lichaam na een zogeheten onderwaterzoeking. Hoewel een deel van het gebied was afgezet om de politie haar werk te laten doen, zal de zoektocht opgevallen zijn bij de bezoekers van Park Somerlust.

De gemeente besloot het parkje zondagmiddag te sluiten omdat bezoekers zich door de drukte niet aan de coronaregels konden houden.

Of het parkje voor of na de vondst van het lichaam werd gesloten, is niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie benadrukte zondag dat Somerlust werd gesloten door de gemeente vanwege de coronaregels, niet vanwege de vondst van het lichaam.