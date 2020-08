De reddingsbrigade in Den Haag heeft maandagochtend opnieuw de rode vlag hesen op de Haagse stranden. Dit betekent dat de zee gevaarlijk is en het verboden is om in de zee te zwemmen. De reddingsbrigade raadt strandgangers "ten zeerste" af het water in te gaan.

Een woordvoerder van Reddingsbrigade Nederland verwacht dat later vandaag langs een groot deel van de Nederlandse kust de rode vlag gehesen wordt.

Hij noemt het "onmogelijk" om in dat geval mensen bij het water weg te houden en pleit daarom voor extra maatregelen zoals het afzetten van stranden.

De reddingsbrigades hadden zondag de handen vol aan strandgangers die uit het water gehaald moesten worden vanwege de gevaarlijke omstandigheden.

Op de 11 kilometer Haags strand (tussen Scheveningen en Kijkduin) overleden zondag twee uit het water gehaalde mensen na reanimatie. Voor de hele Nederlandse kust kwamen die dag in totaal vier mensen om het leven doordat ze in zee in problemen waren gekomen.

In totaal moesten de reddingsbrigades voor de Nederlandse kust 45 levensreddende acties uitvoeren.