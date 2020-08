Reddingsbrigade Nederland had zondag een van de drukste dagen ooit: er moesten 37 mensen uit zee gered worden. Door de enorme mensenmassa in het water was het moeilijk om overzicht te houden. Ook konden de hulpverleners amper met voertuigen op het strand komen.

Zo waren de strandopgangen veelal geblokkeerd door fietsen en scooters. Ook was het op de stranden verder zo druk dat reddingswerkers amper door de mensen heen konden komen. Volgens een woordvoerder moet de veiligheidsregio daar strenger op handhaven.

De 37 zwemmers en baders verkeerden zondag in een levensbedreigende situatie. Vier van hen zijn overleden. Ze kwamen om het leven in Wijk aan Zee, Zandvoort en Den Haag.

In totaal werden zondag 45 levensreddende acties uitgevoerd. Naast de zwemmers moesten drie surfers en twee mensen op een vaartuig geholpen worden. Ook moest drie keer eerste hulp worden verleend aan mensen op het strand.

94 Reddingsbrigade Den Haag redt tientallen mensen uit zee

In totaal 460 keer in actie

Reddingsbrigade Nederland moest in totaal 460 keer in actie komen langs de Nederlandse kust. Dat is één keer minder dan op de drukste dag ooit. Dat record dateert van 25 juli 2019.

Onder hulpverleningsacties vallen ook het terugvinden van vermiste kinderen en de behandeling van kleine verwondingen of mensen die door de hitte onwel worden. Bij een operatie kunnen meerdere personen betrokken zijn. Zo moest de reddingsbrigade in Den Haag zondag ruim 72 keer hulp verlenen, waarbij het om meer dan 260 personen ging.

85 Gevaar op zee: wat is een mui en hoe kom je eruit?

Rode vlag gehesen langs de Noordzeekust

Het was zondag erg gevaarlijk in zee vanwege de sterke stroming en aflandige oostenwind. Langs de gehele kust van Zuid-Holland (Noordwijk, Katwijk aan Zee, Scheveningen en Hoek van Holland) werd daarom de rode vlag gehesen. Dit betekent dat ten zeerste wordt afgeraden om te zwemmen en je alleen tot je knieën het zeewater in mag. Ook aan de Noord-Hollandse kuststrook werd de vlag gehesen. Het ging om het gebied tussen Zandvoort en Callantsoog.

Dat de rode vlag in zo'n groot gebied wordt gehesen, is zeer uitzonderlijk. De vlag wordt vanwege muien wel af en toe gehesen voor een specifiek stuk strand.

Het is maandag weer tropisch warm en Reddingsbrigade Nederland waarschuwt opnieuw voor de aflandige wind en sterke stromingen. Strandgangers worden opgeroepen goed de vlaggen in de gaten te houden.